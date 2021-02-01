لإمداد مصطفى محمد بعرضيات دقيقة.. جالاتا سراي يضم ظهير الولايات المتحدة

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

دياندري يدلين - جالاتا سراي

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، عن التعاقد مع دياندري يدلين قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح جالاتا سراي أن يدلين ينضم إلى صفوفه مجانا بعقد يمتد لعامين ونصف مقبلين.

وتزامن إعلان جالاتا سراي عن صفقة الظهير الأيمن الأمريكي، مع إعلانه ضم مصطفى محمد والكشف عن التفاصيل المادية في عقده.

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يدلين (27 عاما) ظهير أيمن أمريكي يتميز بالسرعة والقدرات الهجومية وبدأ مسيرته في سياتل ساوندرز الأمريكي.

في 2015، انتقل يدلين إلى الملاعب الإنجليزية وانضم لـ توتنام هوتسبير مقابل 2,5 مليون يورو وقتها.

لكنه لم يخض إلا مباراة وحيدة بقميص الفريق الأول لـ توتنام، وخرج معارا إلى سندرلاند، قبل أن ينتقل نهائيا إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 6 ملايين يورو في 2016.

وخاض يدلين 125 مباراة بقميص نيوكاسل، سجل فيها 3 أهداف وصنع 11، لكنه غاب عن المشاركة بشكل أساسي هذا الموسم واكتفى بالظهور في 10 لقاءات بمختلف المسابقات.

ويمتلك يدلين 62 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وشارك معه في كأس العالم 2014، والكأس الذهبية 2015، وكوبا أمريكا 2016.

جالاتا سراي
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