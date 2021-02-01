سيستمر في حماية مرماهم.. جوايتا يمدد تعاقده مع كريستال بالاس

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

فيسنتي جوايتا - حارس مرمى كريستال بالاس

مدد فيسنتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس عقده مع فريقه الإنجليزي.

وأعلن النادي عبر موقعه أن الحارس الإسباني قام بالتوقيع على عقد جديد يمتد حتى عام 2023 مع إضافة بند يتيح له الاستمرار سنة إضافية.

وقال جوايتا بعد تجديد تعاقده: "سعيد للغاية لتمديد وقتي مع كريستال بالاس حتى 2023".

وأضاف "عائلتي استقرت في جنوب لندن، وأنا أستمتع بوقت مع روي (هودسون) وديانو (كيلي) –مدرب حراس المرمى) وكل المدربين وكل زملائي في الدوري الإنجليزي".

وأتم "لدي علاقي طيبة مع جماهير كريستال بالاس".

وانتقل جوايتا (34 عاما) لكريستال بالاس عام 2018 قادما من خيتافي.

ولعب جوايتا 80 مباراة مع كريستال بالاس حافظ فيها على شباكه 24 مرة.

كريستال بالاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناجي: الأهلي سيشعر وكأنه يواجه الدحيل في القاهرة.. ومصر لديها 10 حراس على أعلى مستوى 2 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الزمالك: استقرار النادي يظهر في نتائج الفريق.. ومتى يتم الإعلان عن تفاصيل فرع أكتوبر 7 دقيقة | الدوري المصري
مونديال الأندية - نجم الدحيل: سنقدم كل ما يجعلنا نعبر الأهلي ونصل لنصف النهائي 23 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مورينيو يرفض الإجابة على سؤاله عن مستوى بيل 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية – فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية.. تواجد أجايي وخروج وليد سليمان 52 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية – سعد سمير: خبرتنا تجعلنا نفكر أولا في لقاء الدحيل وليس بايرن ساعة | كأس العالم للأندية 2020
تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
نيمار: أريد البقاء في باريس.. الأمور تغيرت ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك