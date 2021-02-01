سيستمر في حماية مرماهم.. جوايتا يمدد تعاقده مع كريستال بالاس

مدد فيسنتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس عقده مع فريقه الإنجليزي.

وأعلن النادي عبر موقعه أن الحارس الإسباني قام بالتوقيع على عقد جديد يمتد حتى عام 2023 مع إضافة بند يتيح له الاستمرار سنة إضافية.

وقال جوايتا بعد تجديد تعاقده: "سعيد للغاية لتمديد وقتي مع كريستال بالاس حتى 2023".

وأضاف "عائلتي استقرت في جنوب لندن، وأنا أستمتع بوقت مع روي (هودسون) وديانو (كيلي) –مدرب حراس المرمى) وكل المدربين وكل زملائي في الدوري الإنجليزي".

وأتم "لدي علاقي طيبة مع جماهير كريستال بالاس".

وانتقل جوايتا (34 عاما) لكريستال بالاس عام 2018 قادما من خيتافي.

ولعب جوايتا 80 مباراة مع كريستال بالاس حافظ فيها على شباكه 24 مرة.