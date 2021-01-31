صلاح: لا أحب تقنية الفيديو.. إنها تقتل متعة كرة القدم

انتقد محمد صلاح لاعب ليفربول، تقنية الفيديو، بعد الانتصار على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

الفرعون المصري سجّل الهدفين الأول والثاني وقاد الريدز للعودة بالنقاط الثلاث من لندن.

وقال صلاح عبر شبكة سكاي: "لا أحب تقنية الفيديو، إنها تقتل متعة كرة القدم في رأيي".

وأضاف: "في بعض البلدان الأخرى الشك يكون من صالح المهاجم".

وأتم: "لا أريد أن أتعرض لغرامة مالية، لكن رأيي أنني لا أحب تقنية الفيديو".

كما صرّح صلاح بعد اللقاء عبر بي إن سبورتس: "سعيد بالنتيجة والانتصار والأداء الذي قدّمناه".

وعن النتائج السيئة الفترة الماضية: "من الوارد أن يتعثر الفريق وأن أغيب عن التسجيل، الفريق بأكمله لم يكن يسجل في الفترة الماضية، لكن الأهم الآن تحقيق الفوز".

وواصل: "أتمنى أن تكون مباراة توتنام الماضية نقطة انطلاق لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية".

وأوضح: "غياب ماني وفيرمينو عن التشكيل الأساسي؟ المسؤولية تكون أكبر عليّ لو لعبت وحدي، لكني لعبت دونهما من قبل وفزنا أيضا".

وتابع: "هما لاعبان مميزان لكن يجب إعطاء شاكيري وأوريجي حقهما، أي شخص سيتواجد سيؤدي".

وكشف كواليس هدفه الأول الجميل: "بعد التدريب أتدرب بمفردي على التسديد من هذا المكان، وعندما أسجل هدفا تدربت عليه أشعر بسعادة أكبر".

وأكد: "ننافس على الدوري بالطبع، لا يمكن أن نلعب دون هدف، حتى في ظل الإصابات والغيابات العديدة يظل هدفنا التتويج".

وأتم: "الفوز بجائزة الهداف؟ هدفي الفوز بالدوري إن شاء الله".

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول بطريقة رائعة في شباك الهامرز، ليصل ليفربول إلى النقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

بينما سجل الهدف الثالث الهولندي جورجينيو فينالدوم. وجاء هدف وست هام الوحيد عن طريق كريج داوسون.

بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وعاد محمد صلاح للتهديف في الدوري الإنجليزي بعد صيام استمر 6 مباريات.

وغاب ساديو ماني نجم هجوم ليفربول عن المباراة، وبدأ صلاح المواجهة بجانب الثنائي شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.