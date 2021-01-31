الفرعون يعود للتألق.. ثنائية صلاح الرائعة تقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية

الأحد، 31 يناير 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول بطريقة رائعة في شباك الهامرز، ليصل ليفربول إلى النقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

بينما سجل الهدف الثالث الهولندي جورجينيو فينالدوم. وجاء هدف وست هام الوحيد عن طريق كريج داوسون.

أخبار متعلقة
أتليتكو مدريد يدهس قادش ويغرد على قمة الدوري الإسباني ألافيس يستعير الموهبة بييستري من مانشستر يونايتد هدية لليفربول.. ليدز يذبح ثعالب ليستر سيتي

وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وعاد محمد صلاح للتهديف في الدوري الإنجليزي بعد صيام استمر 6 مباريات.

وغاب ساديو ماني نجم هجوم ليفربول عن المباراة، وبدأ صلاح المواجهة بجانب الثنائي شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وأهدر صلاح فرصة التقدم في الدقيقة 48 بعد عرضية من أوريجي قابلها بتسديدة وأبعدها آرون كريسويل عن مرمى وست هام.

وأجرى كلوب التغيير الأول ودفع باللاعب الشاب كورتيس جونز بدلا من جيمس ميلنر في الدقيقة 57.

وبمجرد دخوله إلى أرض الملعب شارك جونز في الهجمة التي أسفرت عن هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح.

ووصلت الكرة إلى صلاح الذي مرة من كريسويل وسدد الكرة بطريقته المعتادة على يمين الحارس فابيانسكي مسجلا هدفا بطريقة رائعة في الدقيقة 57.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفا في 4 مواسم متتالية منذ الأسطورة إيان راش في موسم 1984/1985.

وواصل صلاح تألقه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بطريقة رائعة بعدما استلم تمريرة شاكيري المتقنة بقدمه اليمنى ووضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.

ودفع كلوب بالثنائي فيرمينو وتشامبرلين بدلا من أوريجي وشاكيري في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونجح فيرمينو في صناعة الهدف الثالث الذي سجله فينالدوم في الدقيقة 84 بطريقة رائعة أمام المرمى الخالي.

وسجل كريج داوسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها يارميلينكو.

ومرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، ليحقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز قبل أيام على توتنام.

ليفربول وست هام محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
البنك الأهلي لـ في الجول: نقل مبارياتنا من ملعب الشرطة إلى استاد المقاولون 30 ثاتيه | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة فنية لموسيماني.. ومشاركة جزئية للشحات 6 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كوكا يسجل هدفين ويصنع الثالث ويقود أولمبياكوس للفوز على سميرني 19 دقيقة | المحترفون
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (0) أتليتك بلباو.. جوووووووووول ميسي 36 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يعير أبو اليزيد ومخلوف إلى المقاصة 40 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد – هانسن يتوج بجائزة أفضل لاعب.. وسيطرة سويدية على التشكيل المثالي 41 دقيقة | مصر 2021
مونديال الأندية - موسيماني: كيف سنلعب ضد بايرن إذا لم نهزم الدحيل! 55 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
تشكيل برشلونة – أومتيتي أساسي أمام أتليتك بلباو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك