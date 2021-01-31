الفرعون يعود للتألق.. ثنائية صلاح الرائعة تقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول بطريقة رائعة في شباك الهامرز، ليصل ليفربول إلى النقطة 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

بينما سجل الهدف الثالث الهولندي جورجينيو فينالدوم. وجاء هدف وست هام الوحيد عن طريق كريج داوسون.

وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وعاد محمد صلاح للتهديف في الدوري الإنجليزي بعد صيام استمر 6 مباريات.

وغاب ساديو ماني نجم هجوم ليفربول عن المباراة، وبدأ صلاح المواجهة بجانب الثنائي شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وأهدر صلاح فرصة التقدم في الدقيقة 48 بعد عرضية من أوريجي قابلها بتسديدة وأبعدها آرون كريسويل عن مرمى وست هام.

وأجرى كلوب التغيير الأول ودفع باللاعب الشاب كورتيس جونز بدلا من جيمس ميلنر في الدقيقة 57.

وبمجرد دخوله إلى أرض الملعب شارك جونز في الهجمة التي أسفرت عن هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح.

ووصلت الكرة إلى صلاح الذي مرة من كريسويل وسدد الكرة بطريقته المعتادة على يمين الحارس فابيانسكي مسجلا هدفا بطريقة رائعة في الدقيقة 57.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفا في 4 مواسم متتالية منذ الأسطورة إيان راش في موسم 1984/1985.

وواصل صلاح تألقه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بطريقة رائعة بعدما استلم تمريرة شاكيري المتقنة بقدمه اليمنى ووضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.

ودفع كلوب بالثنائي فيرمينو وتشامبرلين بدلا من أوريجي وشاكيري في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونجح فيرمينو في صناعة الهدف الثالث الذي سجله فينالدوم في الدقيقة 84 بطريقة رائعة أمام المرمى الخالي.

وسجل كريج داوسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها يارميلينكو.

ومرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، ليحقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز قبل أيام على توتنام.