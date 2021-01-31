صلاح يتخطى حاجز الـ20 هدفا في الموسم ويحقق ما لم يحدث منذ عام 1985

الأحد، 31 يناير 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

سجل محمد صلاح في مرمى وست هام ليقترب من رقم إيان راش أسطورة ليفربول.

وزار صلاح شباك وست هام مرتين في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 21.

أهداف صلاح جعلته أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 4 مواسم متتالية في كل المسابقات منذ إيان راش أسطورة الفريق.

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لكن راش سجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 6 مواسم.

وسجل إيان راش 26 هدفا في موسم 1981-1982 و31 هدفا في موسم 1982-193 و47 هدفا في موسم 1983-1984 و26 هدفا في موسم 1984-1985 و27 هدفا موسم 1985-1986 و33 هدفا في موسم 1986-1987.

أما صلاح فسجل 44 هدفا في موسم 2017-2018 و27 هدفا في موسم 2018-2019 و23 هدفا في موسم 2019-2020 و21 هدفا حتى الآن في موسم 2020-2021.

ويتصدر صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 15 هدفا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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