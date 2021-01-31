صلاح يتخطى حاجز الـ20 هدفا في الموسم ويحقق ما لم يحدث منذ عام 1985
الأحد، 31 يناير 2021 - 20:12
كتب : FilGoal
سجل محمد صلاح في مرمى وست هام ليقترب من رقم إيان راش أسطورة ليفربول.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وزار صلاح شباك وست هام مرتين في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 21.
أهداف صلاح جعلته أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 4 مواسم متتالية في كل المسابقات منذ إيان راش أسطورة الفريق.
لكن راش سجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 6 مواسم.
وسجل إيان راش 26 هدفا في موسم 1981-1982 و31 هدفا في موسم 1982-193 و47 هدفا في موسم 1983-1984 و26 هدفا في موسم 1984-1985 و27 هدفا موسم 1985-1986 و33 هدفا في موسم 1986-1987.
أما صلاح فسجل 44 هدفا في موسم 2017-2018 و27 هدفا في موسم 2018-2019 و23 هدفا في موسم 2019-2020 و21 هدفا حتى الآن في موسم 2020-2021.
ويتصدر صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 15 هدفا.