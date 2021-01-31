تشكيل ليفربول - غياب ماني ضد وست هام وصلاح يقود الهجوم

غاب ساديو ماني نجم ليفربول عن مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة وست هام.

ودفع كلوب باللاعب السويسري شيردان شاكيري أساسيا في هجوم ليفربول.

بجانب الثنائي محمد صلاح وديفوك أوريجي.

بينما يجلس روبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كاملا كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – فيليبس – هيندرسون – روبيرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – تياجو – جورجينو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – شاكيري – أوريجي.

ليفربول يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الخامس بـ35 نقطة.