أجويرو يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19" وعودته للتدريبات التأهيلية تمهيدا للعودة للمران الجماعي مع زملائه.

وكتب أجويرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعافيت بشكل تام من فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وواصل "تواجدت في صالة الجيم بالنادي اليوم الأحد، سأعود للتدريبات مع زملائي قريبا، لا يمكنني الانتظار".

الهداف التاريخي لـ مانشستر سيتي خاض الموسم الجاري 9 مباريات وسجل هدفين خلال 260 دقيقة في جميع المسابقات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد.