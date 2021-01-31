مدرب أستون فيلا: إسقاط ساوثامبتون في ملعبه نتيجة رائعة

يؤمن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأن خروج فريقه من ملعب ساوثامبتون بـ3 نقاط يعد نتيجة مثالية، خاصة بعد السقوط أمام بيرنلي قبل أيام.

وفاز أستون فيلا على مضيفه ساوثامبتون بهدف دون رد في ملعب سانت ميري، بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

قال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها نتيجة رائعة. لقد كان أداء قويا لأنهم فريق جيد ويخلقون الفرص".

وأضاف "تكتلنا وظهرنا بشكل إيجابي أمام ساوثامبتون، أظهرنا الشخصية والروح".

وواصل "تحدثنا كثيرا عن صعوبة السقوط في مباراتين متتاليتين، كان علينا الدفاع بشكل جيد لأن لديهم لاعبين جيدين وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وأكمل "الخروج بشباك نظيفة للمرة العاشرة هذا الموسم أمر رائع، الفضل للفريق بأكمله، خاصة بعد الطريقة التي لعبنا بها يوم الأربعاء ضد بيرنلي وخرجنا بدون نقاط".

وأتم مدرب أستون فيلا "إن الخروج بالنقاط الـ3 من ملعب ساوثامبتون أمر جيد للغاية".

وسجّل روز باركلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 بعد تمريرة جاك جريليش الذي صنع هدفه التاسع هذا الموسم في المسابقة.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن رغم خوضه 19 مباراة فقط.

وتقدّم أستون فيلا على أرسنال التاسع بـ31 نقطة، وتشيلسي العاشر بـ30 نقطة.

فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 29 نقطة في المركز 11 بعد أن تلقى ضربة قوية بهزيمته أمام منافس مباشر.

وحقق أستون فيلا فوزه الأول في ملعب ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي منذ ديسمبر 2013 عندما انتصر 3-2.

كما فاز أستون فيلا لأول مرة خارج ملعبه بالدوري منذ انتصاره على وست بروميتش ألبيون يوم 20 ديسمبر الماضي، قبل أن يتنقل 4 مرات دون أن يعرف طعم الفوز.

وعرفت المباراة بقاء الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

ولم يستعن دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا إلا بتغيير واحد في الدقيقة الأخيرة بإقحام مارفيلوس ناكامبا بدلا من باركلي صاحب الهدف الوحيد.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعض الإثارة عندما راجعت تقنية الفيديو هدفا ملغيا لـ داني إنجز مهاجم القديسين، لكنه أكدت وجوده في موقف تسلل.