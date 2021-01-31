جوارديولا: مباراة شيفيلد كانت واحدة من أصعب مباريات الموسم

الأحد، 31 يناير 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - وست بروميتش ألبيون

وضع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مباراة فريقه ضد شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي في خانة أصعب مباريات الموسم.

سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي انتصر على شيفيلد بهدف ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استيقظت ورأيت الرياح والطقس المتجمد وقلت على الفور إن هذه ستكون واحدة من أصعب المباريات التي سنلعبها هذا الموسم".

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وأضاف "شيفيلد يونايتد في قاع الترتيب وهذا يجعلك تدرك أن الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم".

وتابع المدرب الإسباني "لقد مروا بلحظات سيئة ولكن تنظيمهم رائع، ويملكون لياقة بدنية عالية".

واستمر "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة في ظروف الشتاء، إنها أصعب لحظة في إنجلترا، وفي ظل جائحة فيروس كورونا أصبحت الحياة غريبة للجميع".

وواصل "لعبنا بشكل جيد حقا. لم نخلق الكثير من الفرص لكن مرمانا لم يتم تهديده كثيرا".

وأكمل "كنا جيدين على أرض الملعب ونتصرف بشكل مثالي. أنا ممتن للغاية للاعبين على هذا الفوز".

مانشستر سيتي انتصر في كل مبارياته الـ9 خلال شهر يناير.

وعلق بيب على ذلك بقوله "فزنا بكل مبارياتنا في يناير، وهذا يظهر شخصية هؤلاء اللاعبين. الاستمرار هو ما يقلقني الآن".

وأتم "الانتصارات الـ12 المتتالية تظهر جودتنا كفريق. ليس لدينا لاعب واحد يحاول الفوز بنفسه. هدافونا ليسوا ضمن أول عشرة هدافين في الدوري، لذلك علينا أن نفعل ذلك كفريق. هكذا سنستمر".

سيتي استمر في الصدارة برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد
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