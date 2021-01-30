مونديال الأندية - الأهلي يكشف موعد عودة الشحات وهاني للتدريبات الجماعية

كشف الأهلي عن موعد عودة ثنائي الفريق، حسين الشحات ومحمد هاني، للتدريبات الجماعية.

وصرّح سيد عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للأهلي: "الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة".

وأضاف: "الجهاز الفني فضّل منحه راحة سلبية من التدريبات".

وتابع: "سيعو الشحات بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية بعد غد".

وأوضح بخصوص محمد هاني: "سيكون هاني جاهزا للعودة للتدريبات من يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف: "هاني ينفّذ برنامجا تأهيليا للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه".

وغاب الشحات عن التدريب الجماعي الأول للأهلي في قطر، بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية.

فيما خرج محمد هاني من مباراة بيراميدز الأخيرة مصابا خلال الشوط الأول، وعوّضه أحمد رمضان بيكهام.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.