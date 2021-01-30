الإصابة تبعد الشحات عن أول مران للأهلي في قطر

السبت، 30 يناير 2021 - 20:09

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي وبيراميدز

غاب حسين الشحات عن المران الأول لـ الأهلي في الدوحة بسبب الإصابة.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن الشحات لم يتدرب مع الفريق لمعاناته من شد خفيف في العضلة الخلفية.

ويخوض الأهلي مرانه في ملعب جامعة قطر استعدادا لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

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ووصل الأهلي إلى الدوحة أمس الجمعة وخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أثبتت سلبية عينة كل أفراد البعثة باستثناء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وسبق للشحات المشاركة في مونديال الأندية، كان ذلك بقميص العين الإمارات في نسخة 2018، وحل فيها مع فريقه ثانيا بعد خسارة النهائي أمام ريال مدريد.

وخاض الشحات 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم مع الأهلي، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

الأهلي حسين الشحات مونديال الأندية
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