طبيب الأهلي: حالة محمد هاني مطمئنة.. يحتاج 5 أيام للتعافي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:35

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - مران الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي أن آشعة محمد هاني لاعب الفريق مطمئنة بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وغادر محمد هاني مواجهة الأهلي أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأجرى اللاعب صباح اليوم الأربعاء آشعة للاطمئنان على إصابته لتحديد موقفه من بطولة كأس العالم للأندية.

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وقال طبيب الأهلي للموقع الرسمي للنادي: "الآشعة أثبتت إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الخلفية ويستلزم ذلك خضوعه لبرنامج تأهيلي".

وتابع "حالة اللاعب مطمئنة ويحتاج تأهيل خمسة أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية".

وتطير بعثة الأهلي بعد غد الجمعة استعدادا لللمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر له في قطر من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الدحيل القطري في ربع النهائي مساء يوم 4 فبراير وينتظر بايرن ميوينخ بطل أوروبا الفائز من المباراة.

الأهلي محمد هاني بيراميدز
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