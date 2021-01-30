الصفقة الثانية.. مروان حمدي يوقع للزمالك

السبت، 30 يناير 2021 - 22:19

كتب : إبراهيم رمضان

مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

أتم مروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة إجراءات انضمامه لنادي الزمالك بشكل رسمي.

ووقع مروان حمدي على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف مقبلين بشكل رسمي.

اللاعب تواجد في مقر نادي الزمالك اليوم السبت، وأتم توقيعه للنادي الأبيض.

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وتعد الصفقة هي الثانية لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. إذ سبق وتعاقد الزمالك مع أيمن حفني لاعب الفريق السابق في صفقة انتقال حر.

كان سيد متولي المدير الرياضي لمصر للمقاصة قد صرح لـFilGoal.com: "مروان حمدي لاعبا في نادي الزمالك بنسبة 99% ولا يتبقى سوى الرتوش الأخيرة". (طالع التفاصيل)

مروان حمدي شارك في 7 مباريات مع مصر للمقاصة هذا الموسم. سجل فيهم 4 أهداف.

صاحب الـ24 عاما سبق له الانضمام لمنتخب مصر في 2019 وخاض مباراتين دوليتين رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك مروان حمدي
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