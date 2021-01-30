مصر للمقاصة لـ في الجول: رتوش أخيرة تفصل مروان حمدي عن الزمالك

السبت، 30 يناير 2021 - 19:36

كتب : حامد وجدي

مروان حمدي

كشف مصر للمقاصة عن اقتراب مروان حمدي مهاجم الفريق من الانضمام لنادي الزمالك.

وقال سيد متولي المدير الرياضي لنادي مصر للمقاصة ومدير التعاقدات في تصريحات لـFilGoaol.com: "رتوش أخيرة تفصل انضمام مروان حمدي لنادي الزمالك".

وأتم "مروان لاعبا في نادي الزمالك بنسبة 99%".

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مروان حمدي شارك في 7 مباريات مع مصر للمقاصة هذا الموسم. سجل فيهم 4 أهداف.

صاحب الـ24 عاما سبق له الانضمام لمنتخب مصر في 2019 وخاض مباراتين دوليتين رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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