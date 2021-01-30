التشكيل – لاكازيت يقود هجوم أرسنال وكافاني على رأس يونايتد

السبت، 30 يناير 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد

يقود أليكساندر لاكازيت هجوم أرسنال، فيما يبدأ إيديسون كافاني كأساسي رفقة مانشستر يونايتد.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

تشكيل أرسنال شهد تواجد سيدريك سواريس على الرواق الأيسر، فيما يلعب توماس بارتي بجانب تشاكا في وسط الملعب.

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ويتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: لينو.

الدفاع: سيدريك سواريس – ديفيد لويز – روب هولدينج – هيكتور بيلليرين.

الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا.

أمامهما: نيكولاس بيبي – سميث رو – جابريال مارتينيللي.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

من جهة أخرى، يقود كافاني هجوم أولي جونر سولشاير مع ماشستر يونايتد، فيما يلعب بوجبا كجناح أيسر تحت المهاجم، وبجانب برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون وان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت مكتوميناي.

أمامهما: بول بوجبا – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد.

الهجوم: إدينسون كافاني.

في إنجلترا أرسنال مانشستر يونايتد
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