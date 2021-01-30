ثنائية ويلسون تقود نيوكاسل لكسر عقدة الـ 19 عاما أمام إيفرتون

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا مهما خارج القواعد على إيفرتون في افتتاح الجولة 21 من الدوري الإنجليزي بالفوز 2-0.

هدفا اللقاء جاء عن طريق الدولي كالوم ويلسون لصفوف الماكبياس.

نيوكاسل بقيادة ستيف بروس حققوا ما عجز عنه الفريق طيلة 19 عاما أمام التوفيز.

نيوكاسل حقق الفوز ذهابا وإيابا لأول مرة على إيفرتون في موسم واحد منذ موسم 2001-2002.

جيوش المدينة فازوا في الموسم الجاري 2-1 ذهابا و2-0 إيابا، فيما فاز في موسم 2001-2002 بنتيجة 3-1 و6-2.

فوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 22 نقطة ظل به في المركز الـ 16 مبتعدا عن مثلث الهبوط بـ 9 نقاط.

فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز السابع وله مباراتين مؤجلتين.

وصف المباراة

ييري مينا في الدقيقة الخامسة كاد أن يسجل هدف التقدم لإيفرتون برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

ومع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء رد كالوم ويلسون برأسية قوية تصدى لها جوردان بيكفورد وارتطمت بالعارضة.

في الشوط الثاني كاد كالفيرت لوين أن يسجل هدفا لكن كرته تصدى لها كارل دارلو ببراعة وأبعدها لركنية في الدقيقة 55.

ويلسون نجح في ما فشل فيه فسجل هدف برأسية قوية على يسار بيكفورد الدقيقة 73.

هدف يحمل الرقم 50 للإنجليزي في الدوري الإنجليزي.

وكاد ويلسون أن يسجل هدفه الثاني في اللقاء بعدما راوغ الحارس وسدد لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أضاف ويلسون الهدف الثاني من انفراد على يمين الحارس.

ليرفع ويلسون رصيده التهديفي إلى 9 أهداف على بُعد 4 أهداف من محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري.

وصار إيفرتون ثاني أكثر فريق استقبالا للأهداف من ويلسون برصيد 6 أهداف بعد وست هام 8 أهداف.