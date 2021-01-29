منافس الأهلي - المريخ السوداني يضم هداف المغرب التطواني

أعلن نادي المغرب التطواني المغربي بيع مهاجم توني إيدجوماري إلى المريخ السوداني مقابل 200 ألف دولار.

المهاجم النيجيري رحل عن المغرب التطواني قبل 6 أشهر على نهاية تعاقده ليعزز هجوم المريخ الذي يشارك الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

إيدجوماري (28 عاما) يشغل مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وخاض النيجيري الموسم الحالي 5 مباريات في الدوري المغربي سجل 4 وصنع هدفا، ليحل ثانيا في ترتيب هدافي المسابقة.

توني لعب لأندية شوتينج ستارز وناساراوا يونايتد وكانو بيلارز في نيجيريا، وفي 2016 انتقل للعب لنادي أولمبيك أسفي المغربي.

وفي صيف 2019 انضم لصفوف الفريق التطواني، فسجل 7 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات خلال 33 مباراة.

ولا زال المريخ السوداني دون مدرب عقب رحيل الفرنسي ديديه جوميز لتدريب سيمبا التنزاني.

وكان النادي السوداني قد أوضح لـ FilGoal.com أن الصربي ميودراج ييسيتش قد ألغي تعاقده بعد 72 ساعة من إعلانه مديرا فنيا للفريق. (طالع التفاصيل)

ويستهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة المريخ يوم 16 فبراير المقبل.