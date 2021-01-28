منافس الأهلي - مصدر بـ المريخ السوداني لـ في الجول: قررنا إلغاء الاتفاق مع ييسيتش

الخميس، 28 يناير 2021 - 11:21

كتب : محمد عبد العظيم

يودراج ييسيتش - الإسماعيلي

قرر نادي المريخ السوادني إلغاء الاتفاق مع المدرب الصربي ميودراج ييسيتش حسبما أوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وكان المريخ قد أعلن تعيين الصربي خلفا للفرنسي ديديه جوميز منذ 72 ساعة.

وقال مصدر في النادي السوداني لـ FilGoal.com: "قررنا أمس إلغاء الاتفاق مع الصربي ميودراج ييسيتش بسبب الاختلاف على بعض بنود التعاقد".

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وأوضح "اتفقنا مع التونسي نصر الدين النابي لتولي الإدارة الفنية ومن المتوقع أن يصل السودان يوم السبت المقبل حال تم الاتفاق معه خلال الساعات المقبلة".

وكان جوميز قد رحل عن قيادة الفريق السوداني وتم تعيينه أول أمس كمدير فني لفريق سيمبا التنزاني.

وسبق لـ ميودراج بيسيتش -62 عاما- وأن تولى قيادة الإسماعيلي في الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.

ويقع المريخ في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا بجوار الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ويلعب الأهلي أمام المريخ يوم 16 فبراير ضمن افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الثلاثاء قبل أن تطير بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل يوم 4 فبراير في كأس العالم للأندية والفائز يواجه بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

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