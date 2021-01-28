خبر في الجول – الأهلي يقرر عدم استكمال ضم العش من أجل الإسماعيلي

الخميس، 28 يناير 2021 - 18:13

كتب : أحمد الخولي

الخطيب يتسلم جائزة النادي الأكثر تتويجا من جلوب سوكر

قرر الأهلي عدم إتمام انتقال أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات إلى الفريق من أجل تسهيل مهمة انضمامه للإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار الأهلي جاء استجابة من محمود الخطيب رئيس النادي بعد زيارة علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي له للحصول على خدمات بعض لاعبي الفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يتمم الإسماعيلي إجراءات ضمه للعش من مالية كفر الزيات خلال الفترة المقبلة.

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ويعاني الإسماعيلي من تأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري إذ أنه يحتل المركز الـ15 بسبع نقاط بعدما خاض ثماني مباريات حتى الآن.

ويبتعد الإسماعيلي عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الذي خاض لقاء أكثر من الدراويش.

وكان علي أبو جريشة زار محمود الخطيب قبل عدة أيام وطلب منه ضم أربعة لاعبين للدراويش حسبما علم FilGoal.com هم رامي ربيعة ومروان محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود. (طالع التفاصيل)

الأهلي الإسماعيلي أحمد العش محمود الخطيب
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