في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 01:03

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - باهر المحمدي - الأهلي - الإسماعيلي

علم FiGoal.com تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس الأهلي مع وفد الإسماعيلي الذي ضم كل من النجم علي أبو جريشة وعماد سليمان، من أجل تقديم الدعم والمساندة للدراويش.

ورحب الخطيب بالوفد وأكد لهم على استعداده لمساعدة الإسماعيلي.

وشرح علي أبو جريشة للخطيب طبيعة الأزمة الراهنة التي يمر بها الإسماعيلي، وأن الفريق بحاجة لضم عددا من لاعبي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ولم يتردد الخطيب في الموافقة وأكد له أنه سيجتمع مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمعرفة اللاعبين الذين لن يكون لهم دورا مع الفريق محليا وإفريقيا في المرحلة المقبلة.

وستكون هذه القائمة جاهزة أمام الإسماعيلي للتفاوض معهم، بدون شروط أو قيود من الأهلي.

بجانب فتح أبواب قطاع الشباب والناشئين لكي يختار منهم الإسماعيلي أي لاعب يريده.

من جانبه حدد علي أبو جريشة 4 أسماء من قائمة الفريق الأول للأهلي لمحاولة ضمهم للإسماعيلي وهم رامي ربيعة ومروان محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود.

وأبدى الأخير موافقة مبدئية على الانتقال للدراويش.

وستحسم جلسة الخطيب مع موسيماني موقف الثلاثي الآخر، ليتبقى أمام أبو جريشة إقناع اللاعبين والتفاوض معهم من أجل ارتداء قميص الإسماعيلي.

وكان عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي كشف عن كواليس مفاوضات علي أبو جريشة مع الخطيب، وأن رئيس النادي الأحمر أكد أنه موافق على انضمام أي لاعب للدراويش بشرط موافقة هذا اللاعب. (طالع التفاصيل)

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