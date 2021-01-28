عمرو جمال: ما حققنا في الكأس أثر علينا.. وهدفي العودة إلى الأهلي وارتداء قميص منتخب مصر

الخميس، 28 يناير 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

عمرو جمال - إبراهيما كونيه - طلائع الجيش - البنك الأهلي

أوضح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أن هدفه العودة للأهلي بنهاية الموسم وارتداء قميص منتخب مصر من جديد.

وقاد عمرو جمال بفضل هدفه طلائع الجيش للفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو جمال عقب نهاية المباراة "بدأنا بداية غير موفقة بسبب الإصابات بكورونا والتي وصلت لـ 10 لاعبين، والحمد لله عدنا للطريق الصحيح في المباريات الأخيرة بعدما قابلنا سوء توفيق في بداية الموسم".

أخبار متعلقة
أحمد سمير: نحاول تعويض ما فات.. وشعرت أنني ألعب في حديقة بملعب اتحاد الشرطة أشرف قاسم لـ في الجول: نحتاج لكل لاعبي الزمالك ولن نفرط في أي لاعب طلائع الجيش يرتقي 5 مراكز بثنائية سمير وعمرو جمال في البنك الأهلي اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع "ميديا برو" لمنحها مهلة 3 أشهر لحل مشاكل تقنية VAR

وأضاف "ما حققناه في الكأس كان له تأثيره علينا ونمتلك لاعبين أصحاب خبرات دولية سواء مع منتخب أول وأولمبي ومن لعب للأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأكمل عن هدفه بنهاية الموسم: "انا ابن من ابناء الأهلي وهدفي العام الحالي العودة للأهلي بيتي ومكاني وأحاول أن أعمل للعودة لمنتخب مصر".

وأتم "الموسم الحالي مهم بالنسبة لي والفريق هو الذي سيساعدني لتحقيق هدفي".

كما صرح عبر إذاعة الشباب والرياضة قائلا:

"أثبت أقدامي تدريجيا، هذا الموسم مهم لي وللفريق بدأت نتائجه تتحسن".

وواصل "لدينا تشكيل من أقوى اللاعبين في الدوري مع تحسن وضعنا في الجدول أداء الفريق سيتحسن".

وأكمل "أنا معار من الأهلي، قصرت نسبيا الموسم الماضي وظروف خارجة عن إرادتي أثرت علي سلبيا، وهدفي هذا الموسم العودة للأهلي والانضمام للمنتخب".

وتابع "لعبت ضد موسيماني في جنوب إفريقيا أكثر من مرة، وأعرفه جيدا".

وأتم "تحدثت معه من قبل، وكان يريد ضمي إلى صنداونز لكن ناديا الأهلي وبيدفيست رفضا".

عمرو جمال عاد مرة أخرى في الدقيقة التالة واستغل تمريرة خاطئة من محمد دبش إلى حارسه ليراوغ الزنفلي ويسجل الهدف الثاني.

مهاجم الأهلي المُعار سجل الموسم الحالي 4 أهداف في 8 مباريات في حين سجل الموسم الماضي 3 أهداف في 27 مباراة بالدوري المصري.

ومنذ عودة عبد الحميد بسيوني -غاب اليوم بسبب إصابته بكورونا- لقيادة طلائع الجيش حقق الفريق 9 نقاط خلال 5 مباريات، بينما لم يحقق الفريق سوى نقطة واحدة مع طارق العشري في الجولات الـ 5 التي تسبقها.

عمرو جمال طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
"على خطى الأساطير" ولإنقاذ مسيرته.. بولاسي ينضم إلى ميدلسبره دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يقرر عدم استكمال ضم العش من أجل الإسماعيلي 6 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – فاركو يسقط حرس الحدود.. انتصار المنصورة والرجاء 42 دقيقة | مصر
عمرو جمال: ما حققنا في الكأس أثر علينا.. وهدفي العودة إلى الأهلي وارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش يعلن ضم مدافع سيراميكا كليوباترا لتعويض رحيل حسين السيد ساعة | الدوري المصري
أحمد سمير: نحاول تعويض ما فات.. وشعرت أنني ألعب في حديقة بملعب اتحاد الشرطة ساعة | الدوري المصري
أشرف قاسم لـ في الجول: نحتاج لكل لاعبي الزمالك ولن نفرط في أي لاعب ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع "ميديا برو" لمنحها مهلة 3 أشهر لحل مشاكل تقنية VAR ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك