عمرو جمال: ما حققنا في الكأس أثر علينا.. وهدفي العودة إلى الأهلي وارتداء قميص منتخب مصر

أوضح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أن هدفه العودة للأهلي بنهاية الموسم وارتداء قميص منتخب مصر من جديد.

وقاد عمرو جمال بفضل هدفه طلائع الجيش للفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو جمال عقب نهاية المباراة "بدأنا بداية غير موفقة بسبب الإصابات بكورونا والتي وصلت لـ 10 لاعبين، والحمد لله عدنا للطريق الصحيح في المباريات الأخيرة بعدما قابلنا سوء توفيق في بداية الموسم".

وأضاف "ما حققناه في الكأس كان له تأثيره علينا ونمتلك لاعبين أصحاب خبرات دولية سواء مع منتخب أول وأولمبي ومن لعب للأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأكمل عن هدفه بنهاية الموسم: "انا ابن من ابناء الأهلي وهدفي العام الحالي العودة للأهلي بيتي ومكاني وأحاول أن أعمل للعودة لمنتخب مصر".

وأتم "الموسم الحالي مهم بالنسبة لي والفريق هو الذي سيساعدني لتحقيق هدفي".

كما صرح عبر إذاعة الشباب والرياضة قائلا:

"أثبت أقدامي تدريجيا، هذا الموسم مهم لي وللفريق بدأت نتائجه تتحسن".

وواصل "لدينا تشكيل من أقوى اللاعبين في الدوري مع تحسن وضعنا في الجدول أداء الفريق سيتحسن".

وأكمل "أنا معار من الأهلي، قصرت نسبيا الموسم الماضي وظروف خارجة عن إرادتي أثرت علي سلبيا، وهدفي هذا الموسم العودة للأهلي والانضمام للمنتخب".

وتابع "لعبت ضد موسيماني في جنوب إفريقيا أكثر من مرة، وأعرفه جيدا".

وأتم "تحدثت معه من قبل، وكان يريد ضمي إلى صنداونز لكن ناديا الأهلي وبيدفيست رفضا".

عمرو جمال عاد مرة أخرى في الدقيقة التالة واستغل تمريرة خاطئة من محمد دبش إلى حارسه ليراوغ الزنفلي ويسجل الهدف الثاني.

مهاجم الأهلي المُعار سجل الموسم الحالي 4 أهداف في 8 مباريات في حين سجل الموسم الماضي 3 أهداف في 27 مباراة بالدوري المصري.

ومنذ عودة عبد الحميد بسيوني -غاب اليوم بسبب إصابته بكورونا- لقيادة طلائع الجيش حقق الفريق 9 نقاط خلال 5 مباريات، بينما لم يحقق الفريق سوى نقطة واحدة مع طارق العشري في الجولات الـ 5 التي تسبقها.