طلائع الجيش يرتقي 5 مراكز بثنائية سمير وعمرو جمال في البنك الأهلي

حقق طلائع الجيش فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة.

هدفا طلائع الجيش جاءا عن طريق أحمد سمير وعمرو جمال.

فوز تسلق به طلائع الجيش 5 مراكز في جدول الترتيب رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

بينما تراجع البنك الأهلي للمركز الحادي عشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي برصيد 8 نقاط.

ومنذ عودة عبد الحميد بسيوني -غاب اليوم بسبب إصابته بكورونا- لقيادة طلائع الجيش حقق الفريق 9 نقاط خلال 5 مباريات، بينما لم يحقق الفريق سوى نقطة واحدة مع طارق العشري في الجولات الـ 5 التي تسبقها.

وسيلتقي طلائع الجيش في الجولة المقبلة مع المقاولون العرب، فيما يحل البنك الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي.

















































وصف المباراة

فادي فريد كاد أن يهز الشباك مبكرا في الدقيقة الثانية ببراعة برأسية أبعدها محمد بسام لركنية.

رد طلائع الجيش بعد مرور 10 دقائق من ركلة ثابتة نفذها عمرو جمال ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى البنك الأهلي.

ظلت المباراة منحسرة في منتصف الملعب مع محاولات لا تذكر.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، عاد الحكم محمود ناجي لمطالعة تقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد عرقلة أحمد ياسين لناصر منسي.

أحمد سمير انبرى للكرة وسدد على يسار الزنفلي بقوة معلنا عن تقدم الضيوف، ومعها انطلقت صافرة نهاية الشوط الأول.

وانفرد أحمد سمير بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف 4 منها من علامة الجزاء.

أسامة إبراهيم مع بداية الشوط الثاني كاد أن يسجل هدفا ذاتيا برأسية لكنها مرت بسلام بجوار القائم لتتحول لركنية في الدقيقة 50.

وبعدها بـ 8 دقائق كاد أسامة إبراهيم أن يسجل هدفا من عرضية غالطت محمد بسام لكنه أبعدها لركنية في اللحظة الأخيرة.

الدقيقة 60 شهدت محاولة فردية من إبراهيما كونيه مرت بعرض المرمى.

الإيفواري واصل تألقه فأرسل عرضية في الدقيقة 74 إلى عمرو جمال الذي سدد خارج المرمى.

عمرو جمال عاد مرة أخرى في الدقيقة التالة واستغل تمريرة خاطئة من محمد دبش إلى حارسه ليراوغ الزنفلي ويسجل الهدف الثاني.

مهاجم الأهلي المُعار سجل الموسم الحالي 4 أهداف في 8 مباريات في حين سجل الموسم الماضي 3 أهداف في 27 مباراة بالدوري المصري.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت تغييرات من كلا المدربين لكن دون جديد، ليحقق طلائع الجيش فوزه الثالث الموسم الحالي.