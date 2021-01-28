أبو جريشة على رأس لجنة فنية للإشراف على فريق الإسماعيلي

الخميس، 28 يناير 2021 - 15:01

كتب : FilGoal

علي أبو جريشة

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تعيين لجنة فنية متطوعة من أبناء النادي للإشراف على الفريق الأول.

وتضم اللجنة كل من علي أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

وستكون مهمة اللجنة وفقا للبيان الرسمي، انتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الفريق ومتابعة المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حالة اللاعبين وتسويق من لا يحتاجه الفريق للنهوض مجددا بالإسماعيلي.

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ومنحت الإدارة للجنة كافة الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفترة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المصري الممتاز.

وكان مصدر في الإسماعيلي قد أوضح لـFilGoal.com في وقت سابق أن فريقه بصدد ضم 4 لاعبين بجانب التفاوض لضم باسم مرسي وعلاء أسامة ثنائي الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)
في الدوري الدوري المصري الممتاز
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