أبو جريشة على رأس لجنة فنية للإشراف على فريق الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تعيين لجنة فنية متطوعة من أبناء النادي للإشراف على الفريق الأول.

وتضم اللجنة كل من علي أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

وستكون مهمة اللجنة وفقا للبيان الرسمي، انتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الفريق ومتابعة المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حالة اللاعبين وتسويق من لا يحتاجه الفريق للنهوض مجددا بالإسماعيلي.

ومنحت الإدارة للجنة كافة الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفترة المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المصري الممتاز.