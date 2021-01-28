مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: انضم إلينا 4 لاعبين ونفاوض الإنتاج من أجل باسم مرسي

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن فريقه نجح في ضم حسين السيد ومصطفى الزناري ثنائي طلائع الجيش ومحمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا، بجانب وجود مفاوضات مع الإنتاج الحربي لضم باسم مرسي وعلاء سلامة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وقال المصدر: "نجحنا في ضم حسين السيد ومصطفى الزناري ثنائي طلائع الجيش".

وواصل "بالإضافة لمحمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بالنسبة للثلاثي".

وتابع "تم التوقيع كذلك مع عبد الله جمعة ظهير طلائع الجيش لمدة 3 مواسم".

وأتم "تجري مفاوضات مبدئية مع الإنتاج الحربي لضم باسم مرسي وعلاء سلامة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المصري الممتاز.