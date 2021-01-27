في ظهور تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بيرنلي بسيناريو مجنون

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 22:02

كتب : FilGoal

بيرنلي

خسر أستون فيلا أمام بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى النقطة 22 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 29 في المركز التاسع.

أخبار متعلقة
كوكا البديل يتفوق على وردة في مواجهة مصرية بـ الدوري اليوناني محمد صلاح لمنتخب اليد: فخورين بكم وكل التحية والتقدير لكم مؤتمر كلوب: نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر للمشاركة مع أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

مباراة مثيرة

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 15 عن طريق المهاجم أولي واتكينز، ثم تعادل بيرنلي في الدقيقة 52 بهدف سجله المدافع بين مي.

وعاد أستون فيلا للتقدم مرة أخرى بهدف سجله نجمه جاك جريليش، قبل أن يتعادل بيرنلي عن طريق دوايت ماكنيل في الدقيقة 76.

وبعد 3 دقائق فقط نجح كريستيان وود في تسجيل هدف بيرنلي الثالث الذي منح فريقه فوزا مثيرا أمام أستون فيلا.

ودفع دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بـ تريزيجيه في الدقيقة 83 بدلا من بيرتراند تراوري.

ولم يشارك أحمد المحمدي في المباراة وظل على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

أستون فيلا تريزيجيه بيرنلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليكيب: سانت إيتيان سيكمل صفقة مصطفى محمد صباح الخميس 4 دقيقة | ميركاتو
مدرب مصر: لا يوجد ما نقوله.. سند: محبط ولم نستحق الهزيمة 20 دقيقة | مصر 2021
الاستحواذ وحده لا يكفي.. تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون في الظهور الأول لتوخيل 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف كواليس البكاء والتحية للاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك 31 دقيقة | مصر 2021
في ظهور تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بيرنلي بسيناريو مجنون 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0) - (1) شيفيلد.. جووول أول للضيوف 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال اليد - تعرف على موقف مصر من الترتيب النهائي بعد توديع بالبطولة ساعة | مصر 2021
التشكيل – عودة مارسيال لقيادة هجوم يونايتد ضد شيفيلد.. وتيلليس أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. الفراعنة يودعون البطولة بشرف 3 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 4 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي
قد ينال إعجابك