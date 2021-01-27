في ظهور تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام بيرنلي بسيناريو مجنون

خسر أستون فيلا أمام بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا بيرنلي أستون فيلا

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى النقطة 22 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 29 في المركز التاسع.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر للمشاركة مع أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

مباراة مثيرة

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 15 عن طريق المهاجم أولي واتكينز، ثم تعادل بيرنلي في الدقيقة 52 بهدف سجله المدافع بين مي.

وعاد أستون فيلا للتقدم مرة أخرى بهدف سجله نجمه جاك جريليش، قبل أن يتعادل بيرنلي عن طريق دوايت ماكنيل في الدقيقة 76.

وبعد 3 دقائق فقط نجح كريستيان وود في تسجيل هدف بيرنلي الثالث الذي منح فريقه فوزا مثيرا أمام أستون فيلا.

ودفع دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بـ تريزيجيه في الدقيقة 83 بدلا من بيرتراند تراوري.

ولم يشارك أحمد المحمدي في المباراة وظل على مقاعد بدلاء أستون فيلا.