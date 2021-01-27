في الجول يكشف أسباب غياب رباعي الزمالك عن مواجهة المقاصة

خرج رباعي الزمالك مصطفى محمد ومحمد أوناجم وحميد أحداد وأحمد عيد من قائمة الفريق لمواجهة مصر للمقاصة.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة غدا الخميس، في الجولة العاشرة من الدوري المصري بملعب بتروسبورت.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب الرباعي عن المباراة.

ولم يشارك مصطفى محمد في تدريبات الزمالك اليوم الأربعاء، بسبب عقده لجلسة مع اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي الأبيض لحسم ملف احترافه. (طالع التفاصيل)

بينما يعاني المهاجم المغربي حميد أحداد من تمزق في العضلة الخلفية ولن يشارك في التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه من الإصابة.

فيما جاء خروج الثنائي محمد أوناجم وأحمد عيد من قائمة الزمالك لأسباب فنية.

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة من هنا