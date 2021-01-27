خبر في الجول – مصطفى محمد يطالب الزمالك بقبول عرض سانت إيتيان

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 17:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد

عقد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، جلسة مع إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي الأبيض بشأن ملف احترافه.

وطالب مصطفى محمد بالموافقة على عرض نادي سانت إتيان، خاصة أن رغبته الأولى تتمثل في الاحتراف بالدوري الفرنسي.

صاحب الـ23 عاما حدد بأن يكون عرض جالاتا سراي هو البديل في حالة تعثر المفاوضات مع النادي الفرنسي.

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كان إبراهيم عبد الله قد صرح في وقت سابق بأن ملف احتراف مصطفى محمد مفتوح أمام كافة الفرق، باستثناء سانت إيتيان نظرا لما بدر منهم في العملية التفاوضية.

مصطفى محمد شارك هذا الموسم في 4 مباريات رفقة الزمالك. سجل فيهم هدفين.

الزمالك يلاقي مصر للمقاصة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، لكن مصطفى محمد خرج من قائمة فريقه للقاء.

في الدروي الزمالك مصطفى محمد
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