قائمة الزمالك - غياب مصطفى محمد عن مواجهة المقاصة.. وعودة محمود علاء

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 16:56

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمود علاء - الزمالك - المقاولون العبر

يغيب مصطفى محمد عن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في إطار الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع المقاصة غدا الخميس على ملعب بتروسبورت في تمام السابعة والنصف مساءً.

وارتبط اسم مصطفى محمد في الساعات الماضية بالانتقال لصفوف جالاتاسراي التركي.

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وعاد محمود علاء بعد انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات أمام أسوان في الجولة الماضية.

ويتواصل غياب المغربي حميد أحداد ومحمد أوناجم، وكذلك غاب أحمد عيد بعدما دخل قائمة المباراة الماضية.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد.

الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.

بينما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.

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