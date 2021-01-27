أرتيتا يتغنى بساكا: يتخذ قرارات لا يفعلها أي لاعب في سنه

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بقدرات لاعبه بوكايو ساكا بعد الأداء الذي قدمه ضد ساوثامبتون.

وسجل ساكا هدفا وصنع الآخر في فوز أرسنال على ساوثامبتون بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عن ساكا: "هو متواضع للغاية ويتمتع بالاحترام، وفي نفس الوقت لديه الشخصية لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" البريطانية "يتخذ قرارات ليست معتادة على من في مثل سنه. نحتاج لمثل هذه الشخصية التي يطورها بأدائها خلال المباريات".

وتابع "يطلب دائما التدريب بشكل إضافي لكي يكون أفضل ويتطور".

وأتم "إذا كان قادرا على فعل ذلك (التطور) ومع الذكاء الذي يتمتع به ومجهوده في العمل وبالقدرة على معرفة مراكز مختلفة في الملعب؛ فسيكون لاعبا مختلفا".

ولعب ساكا 25 مباراة مع أرسنال في كل البطولات هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع 4.

ويحتل أرسنال الثامن برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.