أرتيتا يتغنى بساكا: يتخذ قرارات لا يفعلها أي لاعب في سنه

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بقدرات لاعبه بوكايو ساكا بعد الأداء الذي قدمه ضد ساوثامبتون.

وسجل ساكا هدفا وصنع الآخر في فوز أرسنال على ساوثامبتون بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عن ساكا: "هو متواضع للغاية ويتمتع بالاحترام، وفي نفس الوقت لديه الشخصية لاتخاذ القرارات المناسبة".

أخبار متعلقة
أرسنال يفوز على ساوثامبتون بمشاركة النني.. وسيتي يسحق وست بروميتش ويتصدر الدوري ساكا يوضح هل كان يقصد تسجيل هدفه الرائع أمام تشيلسي النني: ساكا مثل أخي الصغير.. أُحبه لأنه يريد التعلم يوميا أرتيتا: أريد الجلوس على الأريكة مرتاحا دون فعل أي شيء سوى التصفيق لـ ساكا

وأضاف في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" البريطانية "يتخذ قرارات ليست معتادة على من في مثل سنه. نحتاج لمثل هذه الشخصية التي يطورها بأدائها خلال المباريات".

وتابع "يطلب دائما التدريب بشكل إضافي لكي يكون أفضل ويتطور".

وأتم "إذا كان قادرا على فعل ذلك (التطور) ومع الذكاء الذي يتمتع به ومجهوده في العمل وبالقدرة على معرفة مراكز مختلفة في الملعب؛ فسيكون لاعبا مختلفا".

ولعب ساكا 25 مباراة مع أرسنال في كل البطولات هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع 4.

ويحتل أرسنال الثامن برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.

أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
فتح الله: هناك مبالغة في تناول أخبار بيراميدز.. ورمضان قدم مباراة رائعة ضد الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
أيمن حفني لـ في الجول: أنتظر قرار باتشيكو عقب مباراة المقاصة 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عمر السعيد يتلقى عرضا من سموحة.. وقرار منتظر من باتشيكو 38 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد: كل ما يُقال عني غير صحيح.. لماذا يمنعونني من تحقيق رغبتي؟ 41 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: آخر شيء أفكر فيه هو جدول الدوري الإنجليزي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: قرار عودة حفني ينتظر رأي باتشيكو.. والموعد الأقرب لإعلانه 50 دقيقة | الدوري المصري
هل يقصد لوكاكو؟ إبراهيموفيتش: في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
رومانو: صراع بين إيفرتون وبارما على موهبة بايرن ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك