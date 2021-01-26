دايلي ميل: أرسنال سيدفع 2.5 مليون جنيه إسترليني لضم أوديجارد من ريال مدريد

اتفق نادي أرسنال على بنود صفقة انضمام مارتن أوديجارد إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من ريال مدريد. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن أرسنال سيدفع مبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني مقابل الإعارة بجانب راتب اللاعب الأسبوعي الذي يقدر بـ38 ألف جنيه إسترليني.

ما يجعل مجموع ما سيدفعه أرسنال حتى نهاية شهر مايو بالكامل مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني.

وسيخضع أوديجارد للفحص الطبي في أرسنال خلال الـ24 ساعة المقبلين قبل أن يكمل صفقة انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أوديجارد صاحب الـ22 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من سترومسجودست النرويجي في 2015، وخرج في إعارة إلى هيرينفين الهولندي وفيتسه وريال سوسيداد منذ عام 2017 وحتى 2020.

وشارك الدولي النرويجي خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في 9 مباريات بكل المسابقات.