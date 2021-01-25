عودة الحراس الأجانب – الإنتاج لـ في الجول: حل لأزمة يعاني منها أي فريق

الإثنين، 25 يناير 2021 - 20:41

كتب : بسام أبو بكر

صورة جماعية لفريق الإنتاج الحربي

أبدى خالد مهدي المشرف العام على الكرة في الإنتاج الحربي رضاه عن قرار اتحاد الكرة بإعادة الحراس الأجانب للدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

وقال المشرف العام على الكرة في الإنتاج لـFilGoal.com: "نحن من بين الأندية التي وافقت على القرار".

وأكمل خالد مهدي "بكل صراحة لا يوجد حراس مرمى في مصر حاليا فالأفضل للأندية أن تلجأ للبحث عن حارس من خارج مصر لتدعيم الصفوف".

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وأتم "أغلب الأندية وافقت على القرار في اجتماع اتحاد الكرة فالقرار جيد".

وكان اتحاد الكرة اجتمع مع أندية الدوري الممتاز اليوم الإثنين وأسفر الاجتماع عن ثماني توصيات من بينهم استمرار العمل بوجود خمسة لاعبين أجانب الموسم المقبل.

لكن تلك المرة تحديد عدد الأجانب لم يكن دون تصنيف أو تحديد لمراكزهم ما يتيح عودة الحراس الأجانب للدوري المصري مجددا. (طالع توصيات اتحاد الكرة كاملة)

وكان اتحاد الكرة منع الأندية من استقدام حراس أجانب منذ عام 2009.

في الدوري الإنتاج الحربي
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