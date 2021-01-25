اتحاد الكرة يعلن 8 توصيات بعد اجتماعه مع أندية الدوري: قواعد الموسم المقبل وبديل VAR

الإثنين، 25 يناير 2021 - 15:18

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري التوصيات الثماني التي صدرت بعد اجتماعه مع أندية الدوري الممتاز اليوم الإثنين، والتي شهدت مناقشة موعد نهاية الموسم الجاري وفترات القيد خلال العام المقبل.

وجاءت التوصيات كالتالي:

  • أوصت الأندية في اجتماعها على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم
  • تثبيت فترة القيد الشتوية في يناير
  • المشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي
  • تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل
  • طلبت الأندية من اتحاد الكرة إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان تطبيق التقنية بالملاعب.
  • أحمد مجاهد رئيس الاتحاد تمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو، إلا أن وجود 4 سيارات فقط لتقنية VAR تجبر الاتحاد على إقامة مباريات كل جولة على 3 أيام.
  • الاتحاد المصري بصدد إرسال مقترح رسمي جديد للأندية لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.
  • اتحاد الكرة ينتظر قرار لجنة الأزمات بخصوص مسابقات الناشئين بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبناء الاتحاد لوزارة الشباب والرياضة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة مجاهد قد اجتمعت اليوم الإثنين برؤساء ومسؤولي أندية الدوري الممتاز، واستمعت إلى شرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم المشاركين.

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وأوضح مجاهد خلال الاجتماع أن القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف لإتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود إصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها وفقا للظروف الجديدة، وليس استمرار تأجيل المباريات، إذ أن اللاعب المصاب بحاجة لأكثر من شهر للعودة للملاعب.

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