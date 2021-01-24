مدرب أستون فيلا: كان بإمكاننا تسجيل 4 أهداف أمام نيوكاسل

يعتقد دين سميث مدرب أستون فيلا أن فريقه كان بإمكانه الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0 وليس 2-0 كما انتهت المباراة.

وسجل أستون فيلا انتصاره التاسع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بإسقاط نيوكاسل في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للدوري الإنجليزي.

وقال سميث: "أنا سعيد حقا، لقد خسرنا للتو مبارتين خارج أرضنا ضد فريقين من مانشستر، وكانت هذه إحدى مبارياتنا المؤجلة بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف الفريق".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لذلك عرفنا مدى أهمية مواصلة ثباتنا في الدوري هذا الموسم".

وتابع "لقد كان أداءً جيدًا وقويا، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل هدفين آخرين أيضًا".

وأكمل "مرة أخرى ظهرت روح الفريق القتالية، كل شيء مميز كان حاضرا في هذه المباراة".

وأتم "شارك مارفيلوس ناكامبا بعد غياب جون مكجين، وأعتقد أنه قدم مباراة ممتازة".

وسجل أولي واتكينس وبيرتراند تراوري ثنائية أستون فيلا في الدقائق 13 و42 على الترتيب.

المباراة شهدت عودة تريزيجيه للمشاركة مع أستون فيلا بعدما غاب عن المباريات السبعة الماضية بسبب الإصابات المختلفة ما بين عضلية وفيروس كورونا.

وشارك تريزيجيه في الدقائق العشرة الأخيرة بدلا من تراوري.

وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثالث لأستون فيلا بعدما استلم عرضية من الجبهة اليسرى وسددها أرضية بقدمه اليسرى لكن كارل دارلو حارس نيوكاسل حولها إلى ركنية.

وجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء طوال المباراة.

الانتصار رفع رصيد أصحاب الأرض للنقطة 29 من 17 مباراة في المركز الثامن، وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 من 19 مباراة ليحتل المركز السادس عشر.

وسيلعب أستون فيلا ضد بيرنلي في الجولة المقبلة، على أن يلعب نيوكاسل ضد ليدز يونايتد.