بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.. صلاح: سنصحح المسار

شدد محمد صلاح نجم ليفربول أن فريقه سيتعافى من الوقت العصيب الذي يعيشه الآن وذلك بعد تتويجه بجائزة ستاندرد شارترد كأفضل لاعبي النادي خلال شهر ديسمبر المنصرم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونال صلاح جائزة لاعب الشهر لأول مرة في الموسم الجاري بعدما توج بها ساديو ماني في سبتمبر وديوجو جوتا في أكتوبر ونوفمبر.

ونافس صلاح الثنائي فابينيو وروبرتو فيرمينو على الجائزة. وسجل نجم مصر 6 أهداف في 8 مباريات خلال ديسمبر.

وعلق صلاح على تتويجه بالقول لموقع ليفربول:"أشكركم جدا. أمر جيد لكن علينا الفوز بمباريات مقبلة. لا نعيش وقتا طيبا الآن لكن علينا التركيز على ما هو قادم وأن نتكاتف ونواصل العمل".

واستمر "أشكر الجمهور على تصويته لي. علينا دعم الفريق وأثق أن الأمور ستكون على ما يرام".

واختار صلاح هدفه الثاني ضد كريستال بالاس كأفضل ما سجل خلال ديسمبر.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا.

وتراجع ليفربول للمركز الرابع في ترتيب البطولة مبتعدا بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.

ولم يسجل الفريق أي هدف في آخر 4 مباريات في البطولة، تعادل في اثنتين منها وخسر مرتين.

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد يوم الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.