منافس الأهلي - وكيله لـ في الجول: ديديه جوميز فسخ تعاقده مع المريخ السوداني

السبت، 23 يناير 2021 - 12:26

كتب : محمد عبد العظيم

ديديه جوميز

فسخ الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لـ المريخ السوداني تعاقده، حسبما علم FilGoal.com.

ويتواجد المريخ السوداني في المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وقال خالد سليمان وكيل المدرب الفرنسي ديديه جوميز لـ FilGoal.com: "أنهينا منذ قليل الاتفاق مع نادي المريخ بفسخ التعاقد".

أخبار متعلقة
ديديه جوميز يوضح موقفه من الاستمرار مع الإسماعيلي.. ومصير باهر المحمدي رحلتي في إفريقيا - ديديه جوميز: باهر المحمدي بين أفضل من دربتهم.. وكارتيرون وموسيماني أصعب من واجهتهما مدرب المريخ لـ في الجول: مجموعتنا متوزانة لكنها كالحرب بين الجميع كاف يعلن تأجيل مواجهة الأهلي والمريخ بسبب مونديال الأندية

وأضاف "الفرنسي اعتذر عن إكمال مهمته ودفع الشرط الجزائي للنادي السوداني".

وأتم "جوميز يستعد للتوقيع مع نادٍ آخر خلال الأيام المقبلة".

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة المريخ السوداني 16 فبراير المقبل بعدما تأجلت المواجهة نظرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

المريخ تعادل أمس الجمعة مع توتي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري السوداني.

وحقق المريخ متصدر جدول ترتيب الموسم الجاري، 4 انتصارات وتعادلين ويمتلك 14 نقطة.

ولا يعد جوميز أول مدير فني يرحل قبل بداية مشوار دور المجموعات إذ سبقه سفين فاندينبرويك المدير الفني لـ سيمبا التنزاني بعدما اعتذر عن مهمة تدريب الفريق قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

ديديه جوميز منافس الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: أليخاندرو جوميز يقترب من إشبيلية 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
منافس الأهلي - وكيله لـ في الجول: ديديه جوميز فسخ تعاقده مع المريخ السوداني 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حسين السيد: الجماهير لا تنسى مواقف اللاعبين وشيكابالا أفضل مثال.. وسأشجع الأهلي في كأس العالم 52 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حسن: كنت أتمنى لـ بيراميدز أن يكون منافسا قويا الموسم الحالي.. ومن يضم الصفقات؟ ساعة | الدوري المصري
مورينيو: من الصعب كسر رقمي في تشيلسي.. لكن أهنئ ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: لم أجدد عقدي لأني أدرس مشروع باريس ساعة | الدوري الفرنسي
فرج عامر: أموال صفقة مصطفى فتحي "مبروكة".. والأهلي أفضل فنيا من بيراميدز ساعة | الدوري المصري
عنتر: لم أبخل بنقطة عرق في الزمالك وحصدت 6 ألقاب.. واخترت المصري وعلي ماهر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك