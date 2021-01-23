منافس الأهلي - وكيله لـ في الجول: ديديه جوميز فسخ تعاقده مع المريخ السوداني

فسخ الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لـ المريخ السوداني تعاقده، حسبما علم FilGoal.com.

ويتواجد المريخ السوداني في المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وقال خالد سليمان وكيل المدرب الفرنسي ديديه جوميز لـ FilGoal.com: "أنهينا منذ قليل الاتفاق مع نادي المريخ بفسخ التعاقد".

وأضاف "الفرنسي اعتذر عن إكمال مهمته ودفع الشرط الجزائي للنادي السوداني".

وأتم "جوميز يستعد للتوقيع مع نادٍ آخر خلال الأيام المقبلة".

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة المريخ السوداني 16 فبراير المقبل بعدما تأجلت المواجهة نظرا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

المريخ تعادل أمس الجمعة مع توتي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من الدوري السوداني.

وحقق المريخ متصدر جدول ترتيب الموسم الجاري، 4 انتصارات وتعادلين ويمتلك 14 نقطة.

ولا يعد جوميز أول مدير فني يرحل قبل بداية مشوار دور المجموعات إذ سبقه سفين فاندينبرويك المدير الفني لـ سيمبا التنزاني بعدما اعتذر عن مهمة تدريب الفريق قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات. (طالع التفاصيل)