قبل وقوعه مع الأهلي.. مدرب سيمبا يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

الجمعة، 08 يناير 2021 - 15:37

كتب : محمد عبد العظيم

سيمبا

بعد وقوع بطل تنزانيا مع بطل إفريقيا، الأهلي، في المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، توجه FilGoal.com لمدرب سيمبا لسؤاله عن مواجهة المارد الأحمر.

لكن سفين فاندينبرويك رحل عن الفريق قبل القرعة بساعات قليلة!

وقال فاندينبرويك لـFilGoal.com تعليقا على وقوع سيمبا مع الأهلي وفيتا كلوب والمريخ:"مجموعة قوية".

أخبار متعلقة
غالي عن قرعة أبطال إفريقيا: المجموعات متعادلة.. وهذا رأيي في مجموعتي الأهلي والزمالك الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه الطريق نحو السادسة – مجموعة قوية لـ الزمالك.. بداية عربية ونهاية ضد مقصي الرجاء قرعة كأس ملك إسبانيا - برشلونة يواجه صاحب المفاجأة الكبرى.. وألكويانو يلتقي ريال مدريد

ثم استدرك "لكني لن أقود الفريق لأني اعتذرت عن عدم الاستمرار في منصبي منذ قليل".

وأتم "أخبرت الإدارة قبل انطلاق القرعة بساعة".

وسيستهل سيمبا مواجهاته في المجموعة ضد مضيفه فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديمقراطية في 12 أو 13 فبراير المقبل.

ثم يستضيف الأهلي، قبل أن يحل ضيفا على المريخ السوداني.

طالع نتيجة القرعة كاملة من هنا

سيمبا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أروابارينا: ملعب الشرطة أثر علينا ضد البنك الأهلي 4 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: تجربة تبديل إصابات الارتجاج لأول مرة في كأس العالم للأندية بفبراير 18 دقيقة | مصر
فاز 8-1 في يوم 8-1.. الدحيل يسحق الوكرة بالدوري القطري 19 دقيقة | الوطن العربي
ريال مدريد يسترجع كوبو من فياريال ويعيره مباشرةً إلى خيتافي 38 دقيقة | الدوري الإسباني
بن ناصر يتفوق على معلول ويتوج بأفضل لاعب من المغرب العربي في جائزة فرانس فوتبول 44 دقيقة | الوطن العربي
عبد الحليم علي: لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف في إفريقيا.. هدفنا المنافسة على اللقب 50 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سولشاير: سأحاول إشراك إيجالو ضد واتفورد.. وروميرو وروخو سيرحلان ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) إنبي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك