قبل وقوعه مع الأهلي.. مدرب سيمبا يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

بعد وقوع بطل تنزانيا مع بطل إفريقيا، الأهلي، في المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، توجه FilGoal.com لمدرب سيمبا لسؤاله عن مواجهة المارد الأحمر.

لكن سفين فاندينبرويك رحل عن الفريق قبل القرعة بساعات قليلة!

وقال فاندينبرويك لـFilGoal.com تعليقا على وقوع سيمبا مع الأهلي وفيتا كلوب والمريخ:"مجموعة قوية".

ثم استدرك "لكني لن أقود الفريق لأني اعتذرت عن عدم الاستمرار في منصبي منذ قليل".

وأتم "أخبرت الإدارة قبل انطلاق القرعة بساعة".

وسيستهل سيمبا مواجهاته في المجموعة ضد مضيفه فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديمقراطية في 12 أو 13 فبراير المقبل.

ثم يستضيف الأهلي، قبل أن يحل ضيفا على المريخ السوداني.

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