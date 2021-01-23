مورينيو: من الصعب كسر رقمي في تشيلسي.. لكن أهنئ ليفربول

حرص جوزيه مورينيو مدرب توتنام على تهنئة ليفربول على مسيرة اللاهزيمة في ملعب أنفيلد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي توقفت عند 68 مباراة بالخسارة يوم الخميس أمام بيرنلي بهدف.

وشدد البرتغالي أن الرقم القياسي لمسيرة اللاهزيمة لفريق في ملعبه في البطولة المحلية سيبقى صعبا تحطيمه، وهو الرقم الذي حققه تشيلسي في ولاية مورينيو الأولى.

وقال مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق في تصريحات صحفية:"الأرقام القياسية موجودة ليتم تحطيمها، حتى المميز منها في رياضات كثيرة. هناك أرقام قياسية تنظر إليها وتشعر أن تجاوزها أمر مستحيل".

وأضاف "ليفربول قام بعمل رائع يصعب تحقيقه. رقمنا في تشيلسي يبقى القياسي وصعب على أحد تحطيمه، لكن أهنئ ليفربول على مسيرته الرائعة".

86 مباراة متتالية في ملعب ستامفورد بريدج لم يخسر خلالها تشيلسي في الدوري، منذ فبراير 2004 وحتى أكتوبر 2008.

قاد مورينيو الفريق بداية من موسم 2004-2005 ورحل مع نهاية عام 2007.

وعاد مورينيو لتشيلسي في 2013 وتوج بالدوري مع الفريق للمرة الثالثة في موسم 2014-2015.