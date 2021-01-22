الزمالك يكشف سبب خروج أحداد ومحمود علاء من قائمة أسوان

الجمعة، 22 يناير 2021 - 18:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك، أسباب عدم دخول الثنائي حميد أحداد ومحمود علاء لاعبا الفريق، ضمن قائمة لقاء أسوان.

قائمة الزمالك شهدت عودة أحمد عيد الظهير الأيمن، ومحمد عبد السلام المدافع الشاب، فيما غاب محمود علاء وحميد أحداد عن اللقاء. (طالع القائمة كاملة)

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، بأن الجهاز الفني، فضل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة، وعدم تواجدهما بلقاء الغد.

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وحسب الموقع الرسمي، فإن الثنائي يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تدريبي خاص، للوصول إلى أعلى جاهزية فنية.

كان حميد أحداد قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية آخر يومين بعد تعرضه لإصابة، فيما يغيب محمود علاء عن المباريات السابقة بسبب إصابته بفيروس كورونا، ثم للإيقاف أمام الجونة بعد إنذاره أمام المصري.

الزمالك يواجه أسوان مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

في الدوري الزمالك محمود علاء حميد أحداد
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