قائمة الزمالك – عودة محمد عبد السلام وأحمد عيد وغياب محمود علاء أمام أسوان
الجمعة، 22 يناير 2021 - 17:15
كتب : أحمد شوقي صلاح
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء أسوان غدا السبت في تاسع جولات الدوري المصري.
وشهدت القائمة عودة محمد عبد السلام وأحمد عيد لها بعد غيابهما عن نظيرتها الأخيرة.
فيما شهدت القائمة غياب محمود علاء بعدما غاب عن لقاء الجونة للإيقاف.
وسيلتقي الزمالك مع مضيفه أسوان في ملعب بتروسبورت بعد نقل المباراة.
وجاءت القائمة كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل– محمد عواد
في الدفاع: محمد عبد الغني– محمود حمدي "الونش"– محمد عبد السلام - عبد الله جمعة– أحمد أبو الفتوح– حازم إمام– حمزة المثلوثي– أحمد عيد
في الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد– يوسف إبراهيم "أوباما"– إسلام جابر– إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو"– محمد أوناجم– محمود عبد الرازق "شيكابالا"– أشرف بنشرقي– حسين فيصل
في الهجوم: مصطفى محمد– أسامة فيصل
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.
فيما يأتي أسوان في المركز الـ15 بسبع نقاط إثر خوضه لسبع مباريات.