قائمة ريال مدريد – غياب راموس وفالفيردي وأوديجارد أمام ألافيس

أعلن ريال مدريد عن القائمة التي تسافر إلى مدينة فيتوريا الباسكية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ابتعاد سيرخيو راموس، وداني كارباخال، أمر أعلن عنه ديفيد بيتوني خلال المؤتمر الصحفي بالفعل قبل إعلان الأسماء.

كما يغيب مارتن أوديجارد القريب من الانتقال إلى أرسنال، وكذلك فيدي فالفيردي الذي تعرّض لإصابة عضلية بحسب ما أعلن ريال مدريد.

ويتواصل ظهور الثنائي الشاب: فيكتور تشوست قلب الدفاع، وأنطونيو بلانكو لاعب الوسط.

ويغيب زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون – أنطونيو بلانكو

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز