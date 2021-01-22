قائمة ريال مدريد – غياب راموس وفالفيردي وأوديجارد أمام ألافيس
الجمعة، 22 يناير 2021 - 17:55
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد عن القائمة التي تسافر إلى مدينة فيتوريا الباسكية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة ابتعاد سيرخيو راموس، وداني كارباخال، أمر أعلن عنه ديفيد بيتوني خلال المؤتمر الصحفي بالفعل قبل إعلان الأسماء.
كما يغيب مارتن أوديجارد القريب من الانتقال إلى أرسنال، وكذلك فيدي فالفيردي الذي تعرّض لإصابة عضلية بحسب ما أعلن ريال مدريد.
ويتواصل ظهور الثنائي الشاب: فيكتور تشوست قلب الدفاع، وأنطونيو بلانكو لاعب الوسط.
ويغيب زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا.
📋✅ ¡Nuestra convocatoria para enfrentarnos al @Alaves!#RMLiga | #AlavésRealMadrid pic.twitter.com/euov6Rlg3c— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 22, 2021
قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي
الدفاع: رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي
الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون – أنطونيو بلانكو
الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز