الاتحاد التشيكي: رونالدو لم يحطّم رقم بيكان.. ينقصه 62 هدفا

زعم الاتحاد التشيكي لكرة القدم، أن أسطورته جوزيف بيكان لا يزال اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ اللعبة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وكان رونالدو قد دخل التاريخ مساء أمس –وفقا لأغلب المصادر-، بوصوله إلى الهدف رقم 760 في مسيرته ليتخطى بيكان في مواجهة نابولي بكأس السوبر الإيطالي.

لكن تلك الإحصائية لا يعترف بها الاتحاد التشيكي الذي أصدر بيانا أفاد فيه أن بيكان يمتلك في الواقع 821 هدفا وليس 759 هدفا كما هو متداول.

وقال البيان: "لجنة التاريخ والإحصائيات في الاتحاد التشيكي لكرة القدم، أحصت كل الأهداف التي سجلها الأسطورة جوسيف بيكان، ويمكننا أن نعلن أنه سجّل 821 هدفا في المباريات الرسمية".

وأضاف: "821 هدفا هو الرقم الأكثر دقة، وهي أهداف سُجلت في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني ومسابقات الكؤوس وكأس وسط أوروبا ومع المنتخب الوطني".

وأتم: "على النقيض، المباريات الودية غير محتسبة باستثناء مبارياته مع المنتخب الوطني".

The best goalscorer in football history? 🤔 The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches. Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

ويتشابه هذا البيان مع الذي أصدره نادي سانتوس بعد تحطيم ليونيل ميسي لرقم الملك بيليه كأكثر من سجل بقميص فريق واحد في مسيرته.

سانتوس زعم وقتها أن بيليه يمتلك 1091 هدفا مع النادي البرازيلي العريق وليس 643، وهو الرقم الذي حطمه ميسي.

كما حدث موقف مشابه من قبل عندما حطم ميسي رقم جيرد مولر كأكثر مسجل للأهداف في عام ميلادي واحد سنة 2012، ليخرج الاتحاد الزامبي لكرة القدم حينها ويزعم أن أسطورته جودفري تشيتالو يمتلك 116 هدفا من العام 1972.