سانتوس يشكك في رقم ميسي: الملك بيليه سجل 1091 هدفا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 19:31

كتب : FilGoal

بيليه

أصرّ نادي سانتوس البرازيلي، على احتفاظ أسطورته بيليه، بلقب الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد على مدار التاريخ.

عالم كرة القدم شهد تحطيما لرقم تاريخي صامد هذا الشهر، عندما وصل ليونيل ميسي إلى 644 مع برشلونة، متخطيا بيليه صاحب الـ 643 هدفا رفقة سانتوس الذي كان الأكثر تسجيلا مع فريقٍ واحد.

ورغم تهنئة الملك بيليه لـ ميسي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مطوّلة، لكن يبدو أن إدارة سانتوس لم تتقبل اقتلاع الرقم القياسي من أسطورتها.

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سانتوس نشر بيانا مطولا عبر موقعه الرسمي، زعم فيه تسجيل بيليه لـ 1091 هدفا وليس 643 فقط.

وتتمحور حجة سانتوس حول رغبتهم في احتساب 448 هدفا إضافيا سجلها بيليه في المباريات الودية، ليصل المجموع إلى 1091.

وتعجّب سانتوس من استبعاد أرقام بيليه في المباريات الودية و"نبذها" على حد وصف البيان.

وذكر سانتوس أن بيليه سجّل هذه الأهداف الودية في شباك أندية كبيرة، إذ هز شباك كلوب أمريكا المكسيكي وكولوكولو التشيلي في 9 مناسبات، كما سجل 8 أهداف في إنتر ميلان.

وعدد سانتوس قائمة أهم الأندية التي سجّل فيها بيليه وديا وشملت: ريفربليت، وبوكا جونيورز، وراسينج كلوب، وأونيفيرسيداد دي تشيلي، وريال مدريد، ويوفنتوس، ولاتسيو، ونابولي، وبنفيكا، وأندرلخت.

وأكمل البيان لكنته الحادة: "حتى برشلونة نفسه الذي يلعب فيه مييسي، كان ضحية لـ بيليه إذ هز شباكه 4 مرات خلال 4 مباريات".

وذكر سانتوس أن هذه المباريات الودية لُعبَت تحت مظلة رسمية وقوانين رسمية وبموافقة الاتحادات المحلية اتباعا لقواعد فيفا.

وشدد سانتوس على أن تقييم قوة أو ضعف المنافس ليست أسلوبا صحيحا لجمع الإحصائيات، فـ "هدف أمام إيبار يساوي هدفا أمام فالنسيا، وهدف أمام ترانسفال من سورينام يمتلك نفس قيمة هدف في ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو".

ميسي بيليه
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