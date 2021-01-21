أجويرو يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

أعلن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إصابته بـ فيروس كورونا.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال المهاجم الدولي عبر حسابه على "تويتر": "بعد اتصال قريب، عزلت نفسي وأجريت فحوصات أثبتت إيجابية عينة فيروس كورونا".

وواصل "لدي بعض الأعرض وأتابع الطبيب من أجل التعافي، أحذروا جميعا".

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد قال قبل مواجهة برايتون مطلع الأسبوع الجاري: "سيرجيو أجويرو في العزل الذاتي بعد اختلاطه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، هذه هي القواعد، سيعود إلينا بعد تسعة أو عشرة أيام".

بيب قال قبل مباراة برمنجام سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي إن أجويرو (32 عاما) سيلعب بشكل أساسي في اللقاء، لكنه خرج من القائمة يوم المباراة.

الهداف التاريخي لـ مانشستر سيتي خاض الموسم الجاري 9 مباريات وسجل هدفين خلال 260 دقيقة في جميع المسابقات.