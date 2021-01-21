كاف يعلن تأجيل مواجهة الأهلي والمريخ بسبب مونديال الأندية

الخميس، 21 يناير 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مواجهة الأهلي والمريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب المشاركة في مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في قطر المقرر لها في الفترة من 4 إلى 11 فبراير، ويلعب الأهلي أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير في ربع النهائي.

وكشف كاف تأجيل إقامة مباراة الأهلي والمريخ المقرر لها أحد يومي 12 أو 13 فبراير إلى يوم 16 من الشهر نفسه.

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وسيتم التأكيد على وقت ومكان المباراة في وقت لاحق من الاتحاد الإفريقي.

ويدخل الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا كحامل لقب النسخة الأخيرة والتي رفع رصيده بالبطولة لـ 9 مرات.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي المريخ
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