جوارديولا: هذه هي طريقة لعب الأبطال

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن الطريقة التي يلعب بها فريقه حاليا هي الطريقة التي توصل الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

سيتي انتصر على أستون فيلا 2-0 وتصدر قمة جدول الدوري الإنجليزي لساعتين ليل الأربعاء قبل أن ينتصر مانشستر يونايتد على فولام ويستعيد الصدارة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الشيء المهم بالنسبة لي أكثر من الانتصارات الـ6 على التوالي هو أننا نلعب بالطريقة التي نريد أن نلعب بها لنكون أبطالا منذ مواجهة نيوكاسل".

وأضاف المدرب الإسباني "الكل يريد أن يكون بطلا، لكن عليك أن تظهر أنك تستحق ذلك".

وتابع "لقد سيطرنا على العديد من المباريات. كان لدينا الإيقاع الصحيح، ولم نستقبل إلا القليل من الأهداف. يجب أن نكون أكثر حسما في الثلث الأخير، لكننا سوف نتحسن".

وسجل بيرناردو هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا، قبل أن يضيف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني.(طالع التفاصيل)

يونايتد في الصدارة بـ40 نقطة، مقابل 38 لمانشستر سيتي وليستر سيتي، و34 نقطة لليفربول حامل اللقب الذي يواجه بيرنلي يوم الخميس.

واستمر بيب "لا يزال أمامنا مباراة واحدة لإنهاء الدور الأول. الآن حان دور كأس الاتحاد الإنجليزي ثم مباراة وست بروميتش ألبيون. في النهاية خسرنا مباراتين فقط هذا الموسم".

وواصل "تحتاج إلى وقت في بعض الأحيان. شعرنا بخيبة أمل الموسم الماضي أمام ليون في دوري أبطال أوروبا وخضنا 15 مباراة حتى بدأنا في استعادة مستوانا مرة أخرى".

وأتم "لعبنا ضد ولفرهامبتون في بداية الموسم دون خوص أي مباراة ودية. لم نظهر بشكل جيد بما فيه الكفاية، ربما بسبب قراراتي، نحن الآن نلعب بشكل أفضل بكثير".