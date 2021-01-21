بامبو: سأقاتل وأسجل الأهداف مع البنك الأهلي للعودة إلى الزمالك مجددا

الخميس، 21 يناير 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك - نادي مصر

كشف كريم بامبو لاعب الزمالك المعار حديثا إلى البنك الأهلي عن أمله في القتال وتسجيل الأهداف للعودة إلى فريقه مجددا.

وقال كريم بامبو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تلقيت أكثر من عرض. استشرت أهلي ووكيلي، ثم اخترت اللعب لـ البنك الأهلي بسبب وجود محمد يوسف الذي دربني في الأهلي سابقا".

وأضاف "سأحاول تقديم أفضل ما لدي وتسجيل العديد من الأهداف لكي أعود لنادي الزمالك مجددا".

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بامبو أتبع "الإسماعيلي أضاف لي كثيرا وكنت أتمنى الاستمرار معهم، بل وكان قراري هو التجديد لهم. لكني رحلت في النهاية بسبب بعض المشاكل التي عانيت معهما خلال فترتي هناك".

صاحب الـ27 عاما واصل "في الزمالك أجمع المدربون على أنني أتدرب بشكل قوي وأستحق فرصة، لكنني لم أحصل عليها حتى حين شاركت وسجلت مع كارتيرون عدت بعدها للاستبعاد. ومع باتشيكو لم يكن الوقت مناسبا لمنحي الفرصة بسبب الظروف".

وأتم "الروح عالية جدا في الزمالك هذا الموسم ومختلفة عن الموسم الماضي. اللاعبون في قمة تركيزهم ولا يغتروا بتحقيق الفوز، وعبد الحليم علي رفقة أشرف قاسم يوفران كل سبل النجاح، لذلك الزمالك مؤهل جدا لتحقيق الدوري هذا الموسم".

كريم بامبو انضم إلى نادي الزمالك في الموسم الماضي قادما من صفوف الإسماعيلي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع الزمالك في14 مباراة. سجل فيهم هدفين.

في الدوري الزمالك كريم بامبو
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