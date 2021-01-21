قذيفة بوجبا تسقط فولام وتعيد مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي

عاد مانشستر يونايتد إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفضل انتصاره على فولام مساء يوم الأربعاء بهدفين لهدف.

وحل يونايتد ضيفا على ملعب كرافين كوتاج لملاقاته في إطار الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

افتتح أديمولا لوكمان أهداف المباراة لفولام في الدقيقة الخامسة.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 21.

وسجل بول بوجبا هدف انتصار الشياطين الحُمر في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة يستعيد يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي من غريمه مانشستر سيتي بعدما وصل رصيد الأول لـ40 نقطة بفارق نقطتين عن الثاني الذي له لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد فولام عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة مباغتة من قبل فولام الذي استطاع تسجيل هدفا في الدقيقة الخامسة إثر انفراد تام لأديمولا لوكمان بديفيد دي خيا.

استفاق يونايتد بعد مفاجأة الهدف المبكر وسيطر على الكرة لكن دون تهديد حقيقي على مرمى فولام.

وفي الدقيقة 21 سدد برونو فيرنانديز كرة قوية بيسراه ارتدت من القائم الأيسر.

وحافظ يونايتد على الكرة وأرسل برونو عرضية من الناحية اليسرى فشل حارس فولام أريولا في التصدي لها ليجدها كافاني ويسدد في الشباك مدركا التعادل.

وأرسل لوك شاو عرضية من الناحية اليسرى قابلها أنتوني مارسيال برأسية مرت بجوار المرمى.

ظلت المباراة هادئة إلى أنطلق بول بوجبا قذيفة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن التقدم ليونايتد في الدقيقة 65.

وكاد فولام يدرك التعادل بعدما ارتطمت رأسية ميتروفيتش بإيريك بايلي لكنها ذهبت لركلة ركنية.

لم يحدث جديد لينتهي اللقاء بفوز يونايتد بهدفين لهدف واعتلاءه صدارة الدوري الإنجليزي.