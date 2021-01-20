رسالة وداع من جيرالدو لجماهير الأهلي

ودع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي السابق جماهير الفريق الأحمر بعد رحيله رسميا عن النادي.

وأعلن الأهلي فسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي بين الطرفين.

وكتب جيرالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه اليوم الأخير لي مع الأهلي، أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي على ما عشته هنا خلال عامين.. شكرا لكم".

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وخرج جيرالدو من قائمة الأهلي بعد تعاقد الفريق مع والتر بواليا من الجونة، ليقرر الأهلي ضم اللاعب في قائمة الانتظار.

لكن حسب ما علم FilGoal.com فإن اللاعب الأنجولي رفض الانضمام لقائمة الانتظار. (طالع التفاصيل)

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفاز جيرالدو بلقبين للدوري المصري، ولقب لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.