رسالة وداع من جيرالدو لجماهير الأهلي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - سموحة

ودع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي السابق جماهير الفريق الأحمر بعد رحيله رسميا عن النادي.

وأعلن الأهلي فسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي بين الطرفين.

وكتب جيرالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه اليوم الأخير لي مع الأهلي، أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي على ما عشته هنا خلال عامين.. شكرا لكم".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف - قيمة إنهاء علاقة جيرالدو مع الأهلي بالتراضي قائمة الأهلي – عودة مروان محسن.. وغياب ربيعة أمام المقاولون وكيل جيرالدو لـ في الجول: سيحصل على 50% من باقي مستحقاته.. هذا الأنسب له وللأهلي

في الجول يكشف - قيمة إنهاء علاقة جيرالدو مع الأهلي بالتراضي

وخرج جيرالدو من قائمة الأهلي بعد تعاقد الفريق مع والتر بواليا من الجونة، ليقرر الأهلي ضم اللاعب في قائمة الانتظار.

لكن حسب ما علم FilGoal.com فإن اللاعب الأنجولي رفض الانضمام لقائمة الانتظار. (طالع التفاصيل)

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفاز جيرالدو بلقبين للدوري المصري، ولقب لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

الأهلي جيرالدو الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – مانشستر سيتي (0) - (0) أستون فيلا.. انطلاق المباراة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"منع سواريز من التوقيع ليونايتد.. وإجبار زوجة على تعلم الطهي".. أغرب بنود وُضعت في تعاقدات اللاعبين 8 دقيقة | أوروبا
مدرب المصري لـ في الجول: عالجنا أمام دجلة ما كنا نعاني منه سابقا.. وأهنئ رفعت على مستواه 12 دقيقة | الدوري المصري
مدافع المصري لـ في الجول: الجميع يسألني لماذا لا أشارك 32 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة.. واستمرار غياب تريزيجيه عن أستون فيلا 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القماش يوضح عبر في الجول احتياجات الإسماعيلي الفترة المقبلة 54 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال اليد - مصر (19)-(12) الاتحاد الروسي.. فارق 7 أهداف ساعة | مصر 2021
رسالة وداع من جيرالدو لجماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك