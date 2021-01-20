في الجول يكشف - قيمة إنهاء علاقة جيرالدو مع الأهلي بالتراضي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 18:22

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو دا كوستا - الأهلي

رحل الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن الأهلي بعدما فسخ النادي الأحمر عقده مع اللاعب بالتراضي.

وحصل جيرالدو على 50% من قيمة مستحقاته المالية مع الأهلي بعد فسخ التعاقد، وذلك وفقا لما كشفه وكيله لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com قيمة مستحقات جيرالدو المالية التي حصل عليها مقابل فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي.

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ودفع الأهلي مبلغ 400 ألف دولار للاعب الأنجولي، وذلك قيمة مستحقاته المالية عن المدة المتبقية في تعاقده.

وتم صياغة الاتفاق بين الطرفين قانونيا بالأوراق الرسمية والمخالصات التي تؤكد إخلاء طرف الأهلي عن أي مسؤولية تعاقدية إدارية أو مالية.

ليصبح اللاعب حرا والأهلي بلا أي التزامات تجاهه.

وخرج جيرالدو من حسابات بيتسو موسيماني، حيث شارك لمدة 60 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

وفاز جيرالدو بلقبين للدوري المصري، ولقب لكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

جيرالدو الأهلي
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