خبر في الجول - جيرالدو يرفض دخول قائمة الانتظار في الأهلي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو دا كوستا - الأهلي

رفض جيرالدو دا كوستا جناح النادي الأهلي الدخول إلى قائمة الانتظار الخاصة بالفريق خلال فترة القيد الشتوية، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يرغب في الاستمرار ضمن قائمة الفريق وعدم الانضمام إلى قائمة الانتظار حتى اللحظة.

ولم يوقع جيرالدو بعد على إجراءات الموافقة على الانضمام لقائمة الانتظار متمسكا بتواجده ضمن قائمة الفريق.

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وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الأهلي قرر قيد والتر بواليا مهاجمه الجديد بدلا من الأنجولي جيرالدو في قائته الأساسية مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

جيرالدو كان سيحصل على مستحقاته ولن يتم فسخ تعاقده لكن سيتواجد في قائمة الانتظار.

ويسعى الأهلي لتسويق اللاعب أو بيعه لنادٍ آخر أو التوصل لاتفاق يسمح برحيله بشكل ودي.

صاحب الـ 29 عاما انضم للأهلي من أول أغسطس الأنجولي في يناير 2019.

وسجل جيرالدو مع الأهلي 5 أهداف وصنع 7 في 45 مباراة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب رفض 4 عروض مختلفة من أندية إفريقية وبرازيلية (طالع التفاصيل).

في الدوري جيرالدو
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